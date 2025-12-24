Les joyaux du vieil Aix, places et fontaines, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les joyaux du vieil Aix, places et fontaines

Du 08/02 au 25/10/2026 le dimanche de 10h30 à 12h30.

sauf les 08/03 et 17/05. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-10-25 12:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Visite uniquement en français.

Au fil des rues, des fontaines et des places ombragées, nous vous proposons d’explorer les richesses d’Aix-en-Provence.

Vous découvrirez des lieux incontournables comme la fontaine de la Rotonde, le cours Mirabeau ou encore la place de l’Hôtel de Ville, mais aussi les places et les fontaines plus cachées qui se dévoilent au détour de quartiers beaucoup moins fréquentés.



Durant la visite, nous vous dévoilerons des détails ainsi que les petites anecdotes croustillantes et romanesques de l’ancienne capitale de Provence ! Une visite qui permet de découvrir les lieux incontournables d’Aix-en-Provence tout en s’amusant des histoires rocambolesques qui font le piment de cette ville pleine de charme.



➜ Visite à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ

➜ Les animaux sont autorisés, en laisse.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit only in french.

Aix is full of curiosities and wonders, sometimes hidden or forgotten, discover the stories of the squares and fountains.

L’événement Les joyaux du vieil Aix, places et fontaines Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence