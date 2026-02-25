Les Joyeux Mercredis – Un après-midi en famille au musée ! Musée national de la Marine Paris

Au programme

Jeu

de piste « Passage de la ligne », de 14h à 18h. En continu, sans

limite de temps.

Découvrez la tradition maritime du passage de la ligne ! Un joyeux

bizutage pour célébrer le passage de l’Équateur au cours duquel vous devrez résoudre

les énigmes posées par de mystérieux personnages costumés…

Ateliers « Masquarades » de 14h à 18h, en continu et en libre accès, dans la

limite des places disponibles. Durée : environ 20 minutes, dernier accès

17h45

Pas de carnaval sans déguisement ! Cet atelier vous propose de créer

un chapeau méduse pour danser avec les sirènes, de donner des couleurs à un

masque de carnaval pour devenir une déesse de la mer, un matelot ou un

corsaire.

Contes

& Légendes de l’océan de 14h à 18h, en continu et en accès libre (environ

15 min. par conte)

Écoutez l’histoire du corsaire qui se déguise et fait le

pitre pour s’évader des prisons anglaises ou du vieux marin mal fagoté qui

épouse une fille de roi et finit par s’habiller comme un prince…

Ludothèque

« Le pont des moussaillons » de 14h30 à 17h30, en continu et en accès libre

Des

jouets et jeux de société inspirés du monde maritime sont proposés en libre

accès, pour faire une pause tranquille après toutes ces aventures.

En plus

N’oubliez pas votre pause bien méritée au Café de la Marine pour profiter d’un bon goûter ! Une offre spéciale Carnaval vous y attend.

Prolongez l’expérience

La mer, une passion familiale ? Découvrez le musée national de la Marine avec la formule d’adhésion Équipage : entrée illimitée sur tous les musées du réseau et des avantages exclusifs pour toute la famille ! En savoir plus : musee-marine.fr/adherents/devenir-adherent

Embarquez pour un après-midi de festivités à vivre en famille !

Partez à la découverte des collections du musée national de la Marine au gré d’animations célébrant le carnaval. Acrobates, jeu de piste, contes & légendes de la mer et atelier créatif autour de la mascarade vous attendent.

N’oubliez pas votre déguisement !

Le mercredi 25 février 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit sous condition

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tout public.

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris



