Les Joyeux Mercredis – Un après-midi en famille au musée ! Musée national de la Marine Paris
Les Joyeux Mercredis – Un après-midi en famille au musée ! Musée national de la Marine Paris mercredi 25 février 2026.
Au programme
Jeu
de piste « Passage de la ligne », de 14h à 18h. En continu, sans
limite de temps.
Découvrez la tradition maritime du passage de la ligne ! Un joyeux
bizutage pour célébrer le passage de l’Équateur au cours duquel vous devrez résoudre
les énigmes posées par de mystérieux personnages costumés…
Ateliers « Masquarades » de 14h à 18h, en continu et en libre accès, dans la
limite des places disponibles. Durée : environ 20 minutes, dernier accès
17h45
Pas de carnaval sans déguisement ! Cet atelier vous propose de créer
un chapeau méduse pour danser avec les sirènes, de donner des couleurs à un
masque de carnaval pour devenir une déesse de la mer, un matelot ou un
corsaire.
Contes
& Légendes de l’océan de 14h à 18h, en continu et en accès libre (environ
15 min. par conte)
Écoutez l’histoire du corsaire qui se déguise et fait le
pitre pour s’évader des prisons anglaises ou du vieux marin mal fagoté qui
épouse une fille de roi et finit par s’habiller comme un prince…
Ludothèque
« Le pont des moussaillons » de 14h30 à 17h30, en continu et en accès libre
Des
jouets et jeux de société inspirés du monde maritime sont proposés en libre
accès, pour faire une pause tranquille après toutes ces aventures.
En plus
N’oubliez pas votre pause bien méritée au Café de la Marine pour profiter d’un bon goûter ! Une offre spéciale Carnaval vous y attend.
Prolongez l’expérience
La mer, une passion familiale ? Découvrez le musée national de la Marine avec la formule d’adhésion Équipage : entrée illimitée sur tous les musées du réseau et des avantages exclusifs pour toute la famille ! En savoir plus : musee-marine.fr/adherents/devenir-adherent
Embarquez pour un après-midi de festivités à vivre en famille !
Partez à la découverte des collections du musée national de la Marine au gré d’animations célébrant le carnaval. Acrobates, jeu de piste, contes & légendes de la mer et atelier créatif autour de la mascarade vous attendent.
N’oubliez pas votre déguisement !
Le mercredi 25 février 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit sous condition
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-25T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-25T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T18:00:00+02:00
Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris
Afficher la carte du lieu Musée national de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire