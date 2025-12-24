Les Joyeux Petits Souliers, Les Achards

Les Joyeux Petits Souliers, Les Achards jeudi 16 avril 2026.

Les Joyeux Petits Souliers

Place Michel Vrignon, Espace culturel Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

  .

Place Michel Vrignon, Espace culturel Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Joyeux Petits Souliers Les Achards a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme du Pays des Achards