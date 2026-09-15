LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH Balaruc-les-Bains
mercredi 25 novembre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2027-01-26
Date(s) :
2026-11-25
Cette exposition retrace les principales étapes de la persécution des Juifs de France, des premières mesures d’exclusion mises en œuvre par le régime de Vichy à leur internement, puis à leur déportation vers les camps de concentration et d’extermination nazis.
Cette exposition retrace les principales étapes de la persécution des Juifs de France, des premières mesures d’exclusion mises en œuvre par le régime de Vichy à leur internement, puis à leur déportation vers les camps de concentration et d’extermination nazis.
À travers ce parcours historique, elle éclaire le rôle de l’État français dans la politique antisémite menée durant la Seconde Guerre mondiale et rend hommage aux victimes de la Shoah. .
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English : LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH
This exhibition traces the main stages of the persecution of French Jews, from the first exclusionary measures implemented by the Vichy regime to their internment, and then to their deportation to Nazi concentration and extermination camps.
L’événement LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau
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