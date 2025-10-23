LES JUMEAUX BONJOUR, AU REVOIR… Ginestas

Inséparables, imprévisibles, impertinents et forcément immanquables !

Les Jumeaux ont décidé de tout vous dire de leur double vie, des bébés qu’ils étaient aux papas qu’ils sont devenus.

La trentaine bien entamée, ils se posent des questions (presque) existentielles.

Par exemple Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ?

Avec tendresse et élégance, authenticité et bienveillance, Steeven et Christopher vous promettent un spectacle sans temps mort et plus Vivant que jamais.

Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin, véloce. Et s’il est évident qu’ils se ressemblent, il se pourrait que ces Jumeaux là vous ressemblent aussi…

Repas élaboré par le chef “Jérémy” et servi par “Cédric”.

Spectacle + repas (Plat + Dessert) 36€

English :

Inseparable, unpredictable, impertinent and inevitably unmissable!

The Twins have decided to tell you all about their double lives, from the babies they were to the fathers they have become.

Now well into their thirties, they’re asking themselves (almost) existential questions.

For example, what if their parents had reversed them in the womb?

With tenderness and elegance, authenticity and kindness, Steeven and Christopher promise you a show with no downtime, and more lively than ever.

Come and share a great moment of complicity and laughter with this surprising, endearing, teasing and speedy duo. And if it’s obvious that they look like each other, it could be that these Twins look like you too?

Meal prepared by chef ?Jérémy? and served by ?Cédric?

Show + meal (main course + dessert) 36?

German :

Sie sind unzertrennlich, unberechenbar, frech und nicht zu übersehen!

Die Zwillinge haben beschlossen, Ihnen alles über ihr Doppelleben zu erzählen, von den Babys, die sie waren, bis zu den Vätern, die sie geworden sind.

Mit Anfang 30 stellen sie sich (fast) existenzielle Fragen.

Zum Beispiel: Was wäre, wenn ihre Eltern sie auf der Entbindungsstation vertauscht hätten?

Mit Zärtlichkeit und Eleganz, Authentizität und Wohlwollen versprechen Ihnen Steeven und Christopher eine Show ohne Leerlauf und lebendiger denn je.

Kommen Sie und teilen Sie einen großen Moment der Komplizenschaft und des Lachens mit diesem überraschenden, fesselnden, neckischen, flotten Duo. Und wenn es offensichtlich ist, dass sie sich ähneln, könnte es sein, dass diese Zwillinge auch Ihnen ähneln?

Das Essen wird vom Chefkoch Jérémy zubereitet und von Cédric serviert.

Aufführung + Essen (Hauptgericht + Dessert) 36?

Italiano :

Inseparabili, imprevedibili, sfacciati e inevitabilmente imperdibili!

I gemelli hanno deciso di raccontare la loro doppia vita, da bambini a padri.

Ormai trentenni, si pongono domande (quasi) esistenziali.

Ad esempio, cosa sarebbe successo se i loro genitori li avessero invertiti al reparto maternità?

Con tenerezza ed eleganza, autenticità e gentilezza, Steeven e Christopher vi promettono uno spettacolo senza tempi morti e più vivace che mai.

Venite a condividere un grande momento di complicità e di risate con questo duo sorprendente, accattivante, stuzzicante e veloce. E se è ovvio che si assomigliano, può essere che questi gemelli assomiglino anche a voi?

Pasto preparato dallo chef Jérémy e servito da Cédric .

Spettacolo + pasto (piatto principale + dessert) 36?

Espanol :

Inseparables, imprevisibles, descarados e ¡inevitablemente imperdibles!

Los gemelos han decidido contarlo todo sobre su doble vida, desde que eran bebés hasta que se han convertido en padres.

Ya bien entrados en la treintena, se plantean preguntas (casi) existenciales.

Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si sus padres les hubieran dado marcha atrás en la maternidad?

Con ternura y elegancia, autenticidad y amabilidad, Steeven y Christopher le prometen un espectáculo sin tiempos muertos, y más vivo que nunca.

Ven a compartir un gran momento de complicidad y risas con este dúo sorprendente, entrañable, bromista y veloz. Y si es obvio que se parecen entre ellos, ¿puede ser que estos gemelos también se parezcan a ti?

Comida preparada por el chef ?Jérémy? y servida por ?Cédric?

Espectáculo + comida (plato principal + postre) 36?

