Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et « la » fosse 11/19 – Loos-en-Gohelle, 11 mai 2025 07:00, Loos-en-Gohelle.

Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et « la » fosse 11/19 Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

Bernard, ancien mineur et guide bénévole, vous emmènera à la découverte de son histoire sur les sentiers allant du carreau de fosse aux terrils jumeaux. Une visite avec une touche personnelle qui ne manquera pas de vous étonner ! .

This outing is offered by our network of Volunteer Nature and Heritage Guides*.

Dieser Ausflug wird Ihnen von unserem Netzwerk von ehrenamtlichen Natur- und Kulturerbeführern* angeboten.

Questa gita è offerta dalla nostra rete di Guide Volontarie della Natura e del Patrimonio*.

Esta salida es ofrecida por nuestra red de Guías Voluntarios de la Naturaleza y el Patrimonio*.

