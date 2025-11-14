Les jumelages font leur cinéma Le Fauteuil Rouge Bressuire

Les jumelages font leur cinéma

Le festival du film des villes jumelées et le comité d’animation des amitiés internationales vous invitent à venir découvrir des films de différents pays pour célébrer les jumelages de la ville de Bressuire.

Tarif adulte: 5 € dont 0,50 € reversés aux Amitiés Internationales (Pack de 6 places 27 € dont 3 € reversés aux Amitiés Internationales). .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

