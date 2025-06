Les Jumjums Reprennent Henri Dès En concert Fête de la musique 2025 Scène du Jardin Vert Angoulême 21 juin 2025 16:00

Charente

Les Jumjums Reprennent Henri Dès En concert Fête de la musique 2025 Scène du Jardin Vert 93 Av. du Président Wilson Angoulême Charente

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique à Angoulême, les Jumjums Reprennent Henri Dès « Rock à Bambins ».

Spectacle pour les enfants et leurs parents !!

Scène du Jardin Vert 93 Av. du Président Wilson

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 18 35 73 mathe.clement.1518a@gmail.com

English :

For the Fête de la Musique in Angoulême, the Jumjums Reprennent Henri Dès « Rock à Bambins ».

A show for children and their parents!

German :

Anlässlich des Musikfests in Angoulême nehmen die Jumjums Henri Dès « Rock à Bambins » wieder auf.

Show für Kinder und ihre Eltern!!!

Italiano :

Per celebrare la Fête de la Musique di Angoulême, i Jumjums interpretano « Rock à Bambins » di Henri Dès.

Uno spettacolo per i bambini e i loro genitori!

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música de Angulema, los Jumjums versionan « Rock à Bambins » de Henri Dès.

¡Un espectáculo para los niños y sus padres!

