Les Jump Awards – Pouillon 21 juin 2025 17:00

Landes

Les Jump Awards Foyer du Hall des Sports Pouillon Landes

La Jump organise les Jump Awards avec de 17h à 19h la cérémonie des Awards, de 19h à 22h un apéro et un repas convivial et pour finir de 22h à 2h, la soirée jump.

Foyer du Hall des Sports

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 81 50 55

English : Les Jump Awards

Jump organizes the Jump Awards, with the Awards Ceremony from 5pm to 7pm, an aperitif and convivial meal from 7pm to 10pm, and the Jump Party from 10pm to 2am.

German : Les Jump Awards

Die Jump organisiert die Jump Awards, bei denen von 17 bis 19 Uhr die Awards verliehen werden, von 19 bis 22 Uhr ein Aperitif und ein gemütliches Essen stattfinden und zum Abschluss von 22 bis 2 Uhr die Jump Night stattfindet.

Italiano :

Jump organizza i Jump Awards, con la cerimonia di premiazione dalle 17.00 alle 19.00, un aperitivo e un pasto dalle 19.00 alle 22.00 e il Jump Party dalle 22.00 alle 2.00.

Espanol : Les Jump Awards

Jump organiza los Jump Awards, con la ceremonia de entrega de premios de 17.00 a 19.00 horas, un aperitivo y comida de 19.00 a 22.00 horas y la Jump Party de 22.00 a 2.00 horas.

