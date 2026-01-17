Les Justes d’Albert Camus Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Les Justes d’Albert Camus

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Le texte de Camus, ô combien actuel, nous plonge dans une histoire de lutte et de dilemmes.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

English : The Just by Albert Camus

Camus’ highly topical text plunges us into a story of struggle and dilemmas.

