Les Justes d’Albert Camus Âne Vert Théâtre Fontainebleau
Les Justes d’Albert Camus Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 14 février 2026.
Les Justes d’Albert Camus
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Le texte de Camus, ô combien actuel, nous plonge dans une histoire de lutte et de dilemmes.
.
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Just by Albert Camus
Camus’ highly topical text plunges us into a story of struggle and dilemmas.
L’événement Les Justes d’Albert Camus Fontainebleau a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau