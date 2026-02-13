LES K D’OR, Cinés Palace, Épinal

LES K D’OR Vendredi 27 février, 13h45 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T13:45:00+01:00 – 2026-02-27T15:20:00+01:00

Fin : 2026-02-27T13:45:00+01:00 – 2026-02-27T15:20:00+01:00

En présence de Jérémy Ferrari

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=TAMU3 »}]

En présence j. ferrari – D’après sa mère, Noé, serait le fils caché de Kadhafi. Devenu chasseur de trésors, Noé n’a donc plus qu’une obsession, retrouver l’or de son père éparpillé dans le Sahel ap… Cines Palace LES K D’OR