LES KANGOUROUS PIOCHE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Chanson plutôt alternative, souvent festive, assez militante, brassant des rythmes de rock, ska, hip-hop et souvent mélangée aux cuivres. Attachés à leurs convictions ils et elles ne tiennent pas à déblatérer dans le vent. La solidarité, la liberté, l’histoire de ‘tits gens, gens dans la déroute, un coup de gueule sur les lois sécuritaires qui pleuvent sur nos têtes, et tout cela avec une touche d’humour.Site webInstagramYoutube

PIOCHE Nantes 44000