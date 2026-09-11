Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens, Chapelle Sainte-Philomène, Plourin-lès-Morlaix

Informations pratiques

Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens Dimanche 20 septembre, 10h30 Chapelle Sainte-Philomène Finistère

Inscription au 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Rdv à la chapelle Sainte-Philomène à 10h30.

jauge limitée à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Témoins de l’histoire toilière du pays de Morlaix, les kanndi sont de petites buanderies destinées au blanchiment des fils de lin.

Abandonnés à partir du XIXᵉ siècle, parfois convertis en lavoirs, ils connaissent des destins variés : certains sont oubliés, envahis par la végétation, d’autres sont mis en valeur, voire restaurés. Leur bassin constitue désormais des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces animales, notamment les amphibiens qui y trouvent des sites favorables à leur reproduction. Cette vocation écologique est-elle compatible avec les projets de valorisation de ce patrimoine historique ? Cette causerie propose de s’interroger sur les moyens de concilier transmission du patrimoine et protection du vivant.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la Région Bretagne, dans le cadre de l’étude sur le patrimoine lié à l’histoire toilière du pays de Morlaix.

Chapelle Sainte-Philomène 29600 Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne https://www.plourin-morlaix.bzh/commune/patrimoine/patrimoine-religieux

Les kanndi, des témoins de l’histoire toilière du pays de Morlaix

© Service de l’Inventaire de la Région Bretagne