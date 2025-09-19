LES KAPSBER’GIRLS CHE FAI TÙ ? AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

LES KAPSBER’GIRLS CHE FAI TÙ ? AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse mardi 6 janvier 2026.

LES KAPSBER’GIRLS CHE FAI TÙ ?

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR

13.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 20:00:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Couronné de récompenses (Diapason d’or, ffff de Télérama…), ce programme de villanelles chantées et de pièces pour guitare et viole de gambe nous transporte dans l’Italie du début du XVIIe siècle.

Hieronymus Kapsberger et ses contemporains étincèlent de modernité avec ces quatre musiciennes pleines de talent et de vitalité ! 13.8 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Crowned with awards (Diapason d?or, ffff de Télérama?), this program of sung villanelles and pieces for guitar and viola da gamba transports us to early 17th-century Italy.

German :

Dieses Programm mit gesungenen Villanellen und Stücken für Gitarre und Viola da Gamba wurde mehrfach ausgezeichnet (Diapason d’or, ffff de Télérama?) und entführt uns in das Italien des frühen 17. Jahrhunderts.

Italiano :

Coronato da riconoscimenti (Diapason d’or, ffff de Télérama?), questo programma di villanelle cantate e pezzi per chitarra e viola da gamba ci riporta in Italia all’inizio del XVII secolo.

Espanol :

Coronado de premios (Diapason d?or, ffff de Télérama?), este programa de villanelas cantadas y piezas para guitarra y viola da gamba nos traslada a la Italia de principios del siglo XVII.

L’événement LES KAPSBER’GIRLS CHE FAI TÙ ? Toulouse a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE