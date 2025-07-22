LES KAPSBER’GIRLS (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

LES KAPSBER’GIRLS (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR

13.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 20:00:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

Couronné de récompenses (Diapason d’or, ffff de Télérama…), ce programme de villanelles chantées et de pièces pour guitare et viole de gambe vous transporte dans l’Italie du début du XVIIe siècle. Hieronymus Kapsberger et ses contemporains étincèlent de modernité avec ces quatre musiciennes pleines de talent et de vitalité ! 13.8 .

English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

German :

Les Arts Renaissants laden Sie zu einer musikalischen Reise ein, bei der die Grenzen zwischen Volksmusik und gelehrter Musik verschwimmen.

Italiano :

Les Arts Renaissants vi invitano a un viaggio musicale in cui i confini tra musica popolare e musica colta si confondono.

Espanol :

Les Arts Renaissants le invita a un viaje musical en el que se difuminan las fronteras entre la música popular y la culta.

L’événement LES KAPSBER’GIRLS (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE