Les Kelpies Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

Par Amandine, Adélie et FlorentLes Kelpies sont un tout jeune groupe de musique folk créé par trois amis, Amandine, Adélie et Florent. Trois voix, une guitare et de la flûte irlandaise pour jouer l’amour à la Renaissance, des airs de marins en partance, le brouillard des anciennes batailles, des arbres centenaires et au bout du chemin toujours un pub où l’on chante et danse.Dimanche 18 janvier · 11h · durée 50 min · Ormédo – tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr