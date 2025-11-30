Les kilomètres de l’espoir rue de la mairie Barst

Les kilomètres de l’espoir

Dimanche 2025-11-30 09:00:00

2025-11-30 12:00:00

2025-11-30

Organisé par la MJC MARIENTHAL pour courir ou marcher pour le Téléthon, 3 circuits sont proposés 7.5 km 6 km 2 km. Inscription gratuite au foyer. Vous trouverez sur place une urne au profit de l’AFM. Pour le repas de midi (servi à 12h30) réservation obligatoire. Menu à 18€ (goulasch spätzle fromage dessert café. Tous les bénéfices sont intégralement reversés au téléthon.Tout public

rue de la mairie Foyer de Barst Barst 57450 Moselle Grand Est +33 6 84 78 38 02

English :

Organized by MJC MARIENTHAL: to run or walk for the Telethon, 3 circuits are proposed: 7.5 km 6 km 2 km. Free registration in the foyer. There will be an urn on site to raise funds for the AFM. For lunch (served at 12.30pm), reservations are essential. Menu: 18? (goulash spätzle cheese dessert coffee. All profits will be donated to the Telethon.

German :

Organisiert von der MJC MARIENTHAL: Um für den Telethon zu laufen oder zu wandern, werden 3 Strecken angeboten: 7,5 km 6 km 2 km. Kostenlose Einschreibung im Foyer. Vor Ort finden Sie eine Urne zugunsten der AFM. Für das Mittagessen (serviert um 12:30 Uhr) ist eine Reservierung erforderlich. Menü für 18? (Gulasch Spätzle Käse Dessert Kaffee. Alle Einnahmen werden an den Telethon gespendet.

Italiano :

Organizzato dal MJC MARIENTHAL: per correre o camminare per Telethon, sono proposti 3 circuiti: 7,5 km 6 km 2 km. Iscrizione gratuita nel foyer. Sarà presente un’urna a favore dell’AFM. Il pranzo (servito alle 12.30) deve essere prenotato in anticipo. Menù alle ore 18 (spätzle di gulasch formaggio dessert caffè). L’intero ricavato sarà devoluto a Telethon.

Espanol :

Organizado por el MJC MARIENTHAL: para correr o caminar por el Teletón, se proponen 3 circuitos: 7,5 km 6 km 2 km. Inscripción gratuita en el vestíbulo. Habrá una urna in situ a beneficio de la AFM. El almuerzo (servido a las 12h30) debe reservarse con antelación. Menú a 18? (goulash spätzle queso postre café. Todos los beneficios se donarán al Telemaratón.

