Les km solidaires Reclesne

Le 21 mars 2026 se tiendront les km solidaires à Reclesne. Les participants réaliseront des km en marchant ou en courant sur une boucle de 2 km traversant le bourg de Reclesne et ses chemins. Les kilomètres pourront également être réalisés sur des vélos d’appartement. L’objectif de la manifestation est de réaliser une performance collective: le plus grand nombre de kilomètres avec l’ensemble des participants; et de collecter des fonds pour les Associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire dans 69 pays différents. Pour cela 2 possibilités: vous pouvez demander un carnet de parrainage en amont pour vous faire parrainer par votre entourage (1 euro par kilomètre) ou prendre des kilomètres sur place.

Il y aura aussi des animations autour de l’extractivisme et des migrations.

Cette manifestation est ouverte à tous de 0 à 77 ans et plus!

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires de par le monde s’engagent contre les inégalités, contre la faim et pour le développement.

Nous vous attendons nombreux pour cette événement de Solidarité Internationale. .

