Les km solidaires Reclesne
Les km solidaires Reclesne samedi 21 mars 2026.
Les km solidaires
Parking de la Mairie Reclesne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le 21 mars 2026 se tiendront les km solidaires à Reclesne. Les participants réaliseront des km en marchant ou en courant sur une boucle de 2 km traversant le bourg de Reclesne et ses chemins. Les kilomètres pourront également être réalisés sur des vélos d’appartement. L’objectif de la manifestation est de réaliser une performance collective: le plus grand nombre de kilomètres avec l’ensemble des participants; et de collecter des fonds pour les Associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire dans 69 pays différents. Pour cela 2 possibilités: vous pouvez demander un carnet de parrainage en amont pour vous faire parrainer par votre entourage (1 euro par kilomètre) ou prendre des kilomètres sur place.
Il y aura aussi des animations autour de l’extractivisme et des migrations.
Cette manifestation est ouverte à tous de 0 à 77 ans et plus!
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires de par le monde s’engagent contre les inégalités, contre la faim et pour le développement.
Nous vous attendons nombreux pour cette événement de Solidarité Internationale. .
Parking de la Mairie Reclesne 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 23 95 metlandrot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les km solidaires
L’événement Les km solidaires Reclesne a été mis à jour le 2026-02-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II