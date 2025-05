Lucía García Pullés / Mother Tongue — Les Laboratoires d’Aubervilliers – Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers, 7 juin 2025, Aubervilliers.

« Mother Tongue est un solo autour de ma langue. Une langue troublée qui mélange le besoin de survie et la peur de disparaître. Mother Tongue est un duo entre ma voix et son écho. Un son qui insiste pour résister. Mother Tongue est un être entre. Une fiction qui défend la multiplicité et la transformation comme force d’existence. » Lucía García Pullés

Ce projet découle d’un souvenir de manifestation féministe, un présent d’immigration et le désir d’un avenir qui permettra d’habiter les bords. Une performance qui superpose la mémoire personnelle au présent et au désir d’un futur ouvert à l’écoute.

Le voyage sonore et musical de Mother Tongue, travaillé sensiblement avec Aria Seashel Delacelle, propose de sentir l’écho des voix. Une dépersonnalisation qui devient à la fois temps et espace.

Lucía García Pullés — Interprète et chorégraphe originaire de Buenos Aires et basée à Paris. Diplômée en Composition Chorégraphique (Université Nationale des Arts de Buenos Aires). Co-fondatrice du collectif La Monton en 2014. Lucía García Pullés est lauréate de bourses de recherche en Europe (Common Lab), en France (Fondation Adami), en Uruguay (Bienal de Arte Joven) et en Argentine (Program Laboratorio de Acción). En tant que chorégraphe, elle a développé plusieurs créations en Argentine (Finlandia, El Risco, Sentir no es un efecto secundario), et en 2025 elle crée sa nouvelle pièce en Europe, Mother Tongue. En tant qu’interprète, elle collabore avec les chorégraphes Mathilde Monnier et Volmir Cordeiro. Actuellement elle travaille sur sa nouvelle création Luz Mala en collaboration avec Marcos Arriola.

Chorégraphie et interprétation : Lucía García Pullés

Création sonore et musicale : Aria Seashell De la Celle

Chanson : Mailen Pankonin

Costume : Anna Carraud

Lumière : Carol Oliveira

Regard extérieur : Marcos Arriola

Coach vocal : Daniel Wendler

Collaboration artistique : Sophie Demeyer, Volmir Cordeiro

Production : Julie Le Gall – Bureau Cokot

Coproducteurs : MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint- Denis (FR) et Riksteatern (SE), dans le cadre de Common Stories, un programme Europe Créative financé par l’Union européenne / La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle (FR) / Théâtre de Vanves (FR) / Charleroi Danse (BE)

Durée : 45 minutes

À faire le même jour aux Laboratoires d’Aubervilliers

Carte Blanche au GREC (20h-23h30 en continu) : Les Laboratoires s’associent au GREC ( Groupe de recherches et d’essais cinématographiques) pour proposer une sélection de courts-métrages, l’occasion de découvrir les premiers films de réalisateur·ices.

Que peut la nuit #3, Perrine Mornay et Olivier Boréel (21h-23h30) : Un arpentage nocturne dans l’espace public, pour enfants de 10 à 12 ans.

Samedi 7 juin 2025, à 21h30

Aux Laboratoires d’Aubervilliers : 41 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers

Événement gratuit et tout public

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2025

Un événement avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec le réseau TRAM

Informations : bonjour@leslaboratoires.org

Le samedi 07 juin 2025

de 21h30 à 22h30

gratuit Tout public.

http://www.leslaboratoires.org/ +33153561590 bonjour@leslaboratoires.org

Comment construire une écoute ? Quels sont les formes et les voix qui sont écoutées ? À travers la répétition, la saturation et l’insistance, ce solo de danse de Lucía García Pullés s’intéresse à la transformation du geste sonore et physique, afin d’y tisser une résonance des luttes.