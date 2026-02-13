Les labos d’écriture ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Les labos d’écriture

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Un atelier d’écriture d’une journée, organisé par Le murmure du monde.

Lors de cet atelier d’une journée, l’autrice Hélène Laurain vous invite à une approche artisanale de l’écriture en expérimentant différentes formes à partir de modèles.

Ce processus vous permettra de découvrir des techniques d’écriture, de les essayer, de les détourner, d’opter pour certaines formes et d’en exclure d’autres.

L’idée est la suivante pour trouver comment dire , il faut expérimenter, échouer, réessayer.

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

A one-day writing workshop organized by Le murmure du monde.

In this one-day workshop, author Hélène Laurain invites you to take an artisanal approach to writing by experimenting with different forms based on models.

This process will enable you to discover writing techniques, try them out, divert them, opt for certain forms and exclude others.

The idea is: to find how to say it , you have to experiment, fail and try again.

