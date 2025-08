Les lacs des Pyrénées Maison du Parc national Cauterets

Les lacs des Pyrénées Maison du Parc national Cauterets lundi 11 août 2025.

Les lacs des Pyrénées

Maison du Parc national CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 17:00:00

fin : 2025-08-11 18:30:00

Date(s) :

2025-08-11

Les lacs des Pyrénées Véritables images de carte postale, les lacs des Pyrénées évoquent une nature sauvage et intacte. Pourtant, dans leurs eaux limpides se cache une biodiversité fragile, dont l’équilibre subtil est aujourd’hui menacé.

Conférence animée par Adeline LOYAU _ Chercheuse au Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (CNRS / Toulouse INP / Université Toulouse III Paul Sabatier)

.

Maison du Parc national CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Pyrenean lakes The lakes of the Pyrenees are postcard images of unspoilt wilderness. Yet their crystal-clear waters conceal a fragile biodiversity whose delicate balance is under threat.

Conference moderated by Adeline LOYAU _ Researcher at the Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (CNRS / Toulouse INP / Université Toulouse III Paul Sabatier)

German :

Die Seen der Pyrenäen Die Seen der Pyrenäen sind wahre Postkartenmotive, die an eine wilde und unberührte Natur erinnern. Doch in ihrem klaren Wasser verbirgt sich eine empfindliche Biodiversität, deren feines Gleichgewicht heute bedroht ist.

Moderation: Adeline LOYAU _ Forscherin am Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (CNRS / Toulouse INP / Université Toulouse III Paul Sabatier)

Italiano :

I laghi dei Pirenei Immagine da cartolina, i laghi dei Pirenei evocano immagini di natura incontaminata. Eppure, le loro acque cristalline nascondono una fragile biodiversità il cui delicato equilibrio è minacciato.

Conferenza di Adeline LOYAU _ Ricercatrice presso il Laboratorio di Ecologia Funzionale e Ambiente (CNRS / Toulouse INP / Université Toulouse III Paul Sabatier)

Espanol :

Los lagos de los Pirineos Los lagos de los Pirineos, una imagen de postal, evocan una naturaleza virgen. Sin embargo, sus aguas cristalinas esconden una frágil biodiversidad cuyo delicado equilibrio está amenazado.

Conferencia de Adeline LOYAU _ Investigadora del Laboratorio de Ecología Funcional y Medio Ambiente (CNRS / Toulouse INP / Université Toulouse III Paul Sabatier)

L’événement Les lacs des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2025-08-04 par Parc National des Pyrénées|CDT65