Les lacs trésors naturels – Xonrupt-Longemer, 25 juin 2025 14:30, Xonrupt-Longemer.

Vosges

Les lacs trésors naturels

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-25 14:30:00

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Venez observer les merveilles de biodiversité qu’ils y abritent. Chaussures de marche conseillées. Places limitées.Tout public

Route du lac

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

English :

Come and see the marvels of biodiversity they shelter. Walking shoes recommended. Places are limited.

German :

Kommen Sie und beobachten Sie die Wunder der Artenvielfalt, die sie dort beherbergen. Wanderschuhe werden empfohlen. Begrenzte Plätze.

Italiano :

Venite a vedere le meraviglie della biodiversità che ospitano. Si consigliano scarpe da trekking. I posti sono limitati.

Espanol :

Venga a ver las maravillas de la biodiversidad que albergan. Se recomienda llevar calzado de senderismo. Plazas limitadas.

L'événement Les lacs trésors naturels Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2025-05-19