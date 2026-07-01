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AGENDA · Arue

Les lagunes un milieu particulier Arue

vendredi 17 juillet 2026 · Arue

Les lagunes un milieu particulier Arue

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lagunes de Nabias
Ville
40120 Arue
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Arue

Les lagunes un milieu particulier

Lagunes de Nabias Arue Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Découverte d’un milieu typique des landes de Gascogne avec sa faune et sa flore si particulières.
Animation tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Le lieu de rendez-vous sera partagé lors de votre réservation.
Découverte d’un milieu typique des landes de Gascogne avec sa faune et sa flore si particulières.
Animation tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Le lieu de rendez-vous sera partagé lors de votre réservation.
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des restrictions d’accès en forêt.

Infos pratiques
– S’équiper de chaussures et vêtements adaptés au terrain et à la météo ;
– Ne pas oublier une lotion antimoustique et de la crème solaire ;
– Prévoir de quoi boire et éventuellement manger ;
– Les places sont limitées, ne pas oublier de s’inscrire.   .

Lagunes de Nabias Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 86 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les lagunes un milieu particulier

Discover a typical habitat of the Gascony moors, with its unique flora and fauna.
Activity open to everyone ages 7 and up.
Reservations required. The meeting location will be provided when you make your reservation.

L’événement Les lagunes un milieu particulier Arue a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Landes d’Armagnac

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