Les lagunes un milieu particulier Arue
vendredi 17 juillet 2026 · Arue
Informations pratiques
Arue
Les lagunes un milieu particulier
Lagunes de Nabias Arue Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Découverte d’un milieu typique des landes de Gascogne avec sa faune et sa flore si particulières.
Animation tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Le lieu de rendez-vous sera partagé lors de votre réservation.
Découverte d’un milieu typique des landes de Gascogne avec sa faune et sa flore si particulières.
Animation tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Le lieu de rendez-vous sera partagé lors de votre réservation.
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des restrictions d’accès en forêt.
Infos pratiques
– S’équiper de chaussures et vêtements adaptés au terrain et à la météo ;
– Ne pas oublier une lotion antimoustique et de la crème solaire ;
– Prévoir de quoi boire et éventuellement manger ;
– Les places sont limitées, ne pas oublier de s’inscrire. .
Lagunes de Nabias Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 86 11
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English : Les lagunes un milieu particulier
Discover a typical habitat of the Gascony moors, with its unique flora and fauna.
Activity open to everyone ages 7 and up.
Reservations required. The meeting location will be provided when you make your reservation.
L’événement Les lagunes un milieu particulier Arue a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Landes d’Armagnac
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