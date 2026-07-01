Informations pratiques

Arue

Les lagunes un milieu particulier

Lagunes de Nabias Arue Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Découverte d’un milieu typique des landes de Gascogne avec sa faune et sa flore si particulières.

Animation tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation. Le lieu de rendez-vous sera partagé lors de votre réservation.

Découverte d’un milieu typique des landes de Gascogne avec sa faune et sa flore si particulières.

Animation tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation. Le lieu de rendez-vous sera partagé lors de votre réservation.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des restrictions d’accès en forêt.

Infos pratiques

– S’équiper de chaussures et vêtements adaptés au terrain et à la météo ;

– Ne pas oublier une lotion antimoustique et de la crème solaire ;

– Prévoir de quoi boire et éventuellement manger ;

– Les places sont limitées, ne pas oublier de s’inscrire. .

Lagunes de Nabias Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 86 11

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English : Les lagunes un milieu particulier

Discover a typical habitat of the Gascony moors, with its unique flora and fauna.

Activity open to everyone ages 7 and up.

Reservations required. The meeting location will be provided when you make your reservation.

L’événement Les lagunes un milieu particulier Arue a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Landes d’Armagnac