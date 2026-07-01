AGENDA · Le Lamentin
Les Lamantins de la Mode, Le Marché couvert, Le Lamentin
lundi 6 juillet 2026 · Le Marché couvert · Le Lamentin
Informations pratiques
Les Lamantins de la Mode Dimanche 5 juillet, 19h00 Le Marché couvert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T01:00:00+02:00 – 2026-07-06T04:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T01:00:00+02:00 – 2026-07-06T04:00:00+02:00
Le Marché couvert Rue Ernest André, Le Lamentin Le Lamentin 97232 Martinique
Les Lamantins de la Mode animé Eliane Césaire