Les Lambesc’apades Découverte de la Ferme de Cabrières Lambesc

Les Lambesc’apades Découverte de la Ferme de Cabrières

Vendredi 17 avril 2026 de 14h30 à 16h. 480 Chemin de Cabrières Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Oh les papilles, venez sentir, voir, toucher, écouter et goûter votre escapade dans la framboiseraie bio de la ferme de Cabrières !

Petits fruits rouges, aromatiques, fruits de verger … vous pourrez satisfaire votre curiosité, en comprendre la culture et déguster tous les bons produits que l’on peut faire avec sirops, sorbets, confitures, tisanes…

La ferme de Cabrières, installée depuis 2014, sera ravie de vous faire découvrir sa plantation de fruitiers et de fruits rouges Bio de manière sensorielle ! .

480 Chemin de Cabrières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Come and smell, see, touch, listen and taste your way through the organic raspberry grove at Cabrières Farm!

