Les Lambesc’apades Découverte du Domaine Beauchamp Domaine Beauchamp Lambesc

Les Lambesc’apades Découverte du Domaine Beauchamp

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 12h. Domaine Beauchamp Beauchamps Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-04-18

Situé au plein cœur de la Provence, le Domaine Beauchamp cultive l’art de la viticulture biologique.

Venez parcourir les vignes et découvrez toute l’histoire de ce domaine et de son processus de vinification ! Une dégustation* en fin de visite viendra combler vos papilles.



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Domaine Beauchamp Beauchamps Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Located in the heart of Provence, Domaine Beauchamp cultivates the art of organic viticulture.

