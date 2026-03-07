Les Lambesc’apades Les végétaux ornementaux de Lambesc ! Maison du Tourisme Lambesc

Les Lambesc’apades Les végétaux ornementaux de Lambesc !

Dimanche 19 avril 2026 de 10h à 11h30. Maison du Tourisme 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 11:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Vous aimez les plantes de jardin ? Vous voulez découvrir les végétaux de notre centre-ville ?

Vous souhaitez échanger sur ceux adaptés à notre territoire ? Vous aimeriez en savoir plus sur leurs besoins et leur physiologie ? Alors, participez à notre promenade horticole à travers Lambesc ! .

Maison du Tourisme 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you love garden plants? Would you like to discover the plants in our town center?

L’événement Les Lambesc’apades Les végétaux ornementaux de Lambesc ! Lambesc a été mis à jour le 2026-03-07 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc