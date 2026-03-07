Les Lambesc’apades Visite de La Couëlle et de son exploitation agricole

Samedi 18 avril 2026 de 14h30 à 16h. Campagne La Couëlle, chemin du Camp d’Eyguières Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Je suis viticultrice et arboricultrice à Lambesc depuis 1990. Installée au coeur de la Provence, je cultive mes vignes et mes vergers avec passion, dans le respect des saisons et du terroir.

Quatre fois par semaine, je suis présente sur les marchés pour proposer directement mes produits aux clients. Ce contact humain est essentiel pour moi il me permet de partager mon travail, mes valeurs et le goût authentique de mes récoltes.

Mes raisins sont apportés à la cave coopérative locale du Roy René, où ils contribuent à l’élaboration des vins du terroir. Ce choix s’inscrit dans une tradition de solidarité et de savoir-faire collectif propre à notre région.

Issue d’une famille d’agriculteurs du village de Rognes, j’ai grandi avec l’amour de la terre. Mon métier est bien plus qu’une profession c’est une histoire de famille, de transmission et d’attachement profond à notre territoire. .

Campagne La Couëlle, chemin du Camp d’Eyguières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I’ve been a winegrower and arboriculturist in Lambesc since 1990. Settled in the heart of Provence, I cultivate my vines and orchards with passion, respecting the seasons and the terroir.

L’événement Les Lambesc’apades Visite de La Couëlle et de son exploitation agricole Lambesc a été mis à jour le 2026-03-07 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc