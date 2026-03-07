Les Lambesc’apades Visite du Mas du Grand Croignes Lambesc

Les Lambesc’apades Visite du Mas du Grand Croignes

Dimanche 19 avril 2026 de 15h à 16h30. 650 chemin du Grand Croignes Lambesc Bouches-du-Rhône

Dans le sud de Lambesc, la famille Rocchia vit une histoire imprégnée de la passion des terres agricoles depuis un siècle. Le Mas du Grand Croignes, enraciné dans l’histoire, témoigne de la transformation récente des terres familiales.

Jadis dévolues aux cultures céréalières et la vigne puis le maraîchage, ces terres ont partiellement été modifiées pour laisser de la place à une nouvelle aventure celle des oliviers.



Chaque arbre, planté avec soin, devient le protagoniste d’une histoire unique.

Les variétés d’olives soigneusement choisies Aglandau, Cayon, Bouteillan, et Salonenque sont le reflet du dévouement des Rocchia à la qualité et à la région de Provence.



Ensemble, elles donnent naissance à des huiles d’olive aux arômes riches et aux saveurs authentiques, portant l’empreinte du terroir familial. .

650 chemin du Grand Croignes Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

In the south of Lambesc, the Rocchia family’s history has been steeped in a passion for agricultural land for a century. The Mas du Grand Croignes, rooted in history, bears witness to the recent transformation of the family land.

