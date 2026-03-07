Les Lambesc’apades visite du Vignoble du Roy René Vignoble du Roy René Lambesc

Les Lambesc’apades visite du Vignoble du Roy René

Vendredi 17 avril 2026 de 9h à 12h. Vignoble du Roy René RN7 Lambesc Bouches-du-Rhône

Marchez sur les traces du Vignoble du Roy René et plongez dans une cave coopérative centenaire façonnée par plus d’un siècle de passion.

Découvrez, au cœur des vignes et du chai, l’histoire des vignerons, la richesse des terroirs provençaux et un savoir-faire transmis de génération en génération. L’expérience se conclut par une dégustation* commentée de cuvées emblématiques, dans un esprit de partage et de convivialité.



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Vignoble du Roy René RN7 Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

Follow in the footsteps of the Vignoble du Roy René and immerse yourself in a century-old cooperative winery shaped by over a century of passion.

