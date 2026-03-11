Les Lambesc’apades visites, terroirs et dégustations Maison du Tourisme Lambesc

Les Lambesc’apades visites, terroirs et dégustations

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Maison du Tourisme 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

2026-04-17

Le printemps signe le retour des beaux jours, l’envie de sortir de chez soi et de parcourir la campagne !

Les Lambesc’apades 1ère édition vous invite à troquer vos chaussons pour des baskets pour découvrir le terroir lambescain et tous ses secrets.

Au programme un long week-end de visites pour aller à la rencontre de producteurs locaux et de leur savoir-faire. Des promenades en pleine nature comme en centre-ville pour découvrir la flore qui nous entoure. Et comme le terroir se découvre aussi dans l’assiette, des dégustations sont à prévoir !

De la ville à la campagne, de la ferme à la vigne, un week-end en famille à ne pas manquer ! .

Maison du Tourisme 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Spring signals the return of fine weather, and the desire to get out of the house and explore the countryside!

the 1st edition of Les Lambesc?apades invites you to swap your slippers for sneakers to discover the Lambescain countryside and all its secrets.

