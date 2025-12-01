Les Lampions Fêtes Noêl au Château du Val Saint-Just
Les Lampions Fêtes Noêl au Château du Val Saint-Just dimanche 21 décembre 2025.
Début : 2025-12-21 12:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Exposition des oeuvres de l’artiste peintre Nina Karapetyan Nkar dans les salons du Château du Val organisé en partenariat avec le Château du Val et l’Association ANIM Saint-Juste, dans le cadre du Festival Les Lampions Fêtes Noêl .
