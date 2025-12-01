Les Lampions Fêtes Noêl au Château du Val

Château du Val Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Exposition des oeuvres de l’artiste peintre Nina Karapetyan Nkar dans les salons du Château du Val organisé en partenariat avec le Château du Val et l’Association ANIM Saint-Juste, dans le cadre du Festival Les Lampions Fêtes Noêl .

Château du Val Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 36 26 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Lampions Fêtes Noêl au Château du Val Saint-Just a été mis à jour le 2025-12-15 par OT PAYS DE REDON