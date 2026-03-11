Les landes de Locarn, 1an après l’incendie Maison des landes et des tourbières Kergrist-Moëlou

Les landes de Locarn, 1an après l’incendie

Maison des landes et des tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-11

Le 5 avril 2025 un incendie s’est déclaré sur les landes de Locarn, et 80ha d’espaces naturels remarquables ont brûlé.

Un an après la catastrophe, Cicindèle vous propose une exposition pour retracer les effets de l’incendie sur la faune et la flore,

comment la linaigrette a pu fleurir deux semaines après le feu et pourquoi les fauvettes pitchous sont bien embêtées.

A l’heure du réchauffement climatique peut-on encore parler de résilience pour ces paysages emblématiques de Bretagne ?

A la Maison des Landes et Tourbières

du mardi au samedi, de 14h à 18h

Org. Cicindèle .

Maison des landes et des tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Les landes de Locarn, 1an après l’incendie Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh