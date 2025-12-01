Les langages de l’amour Comédie La Comédie du Finistère Brest

Les langages de l’amour Comédie

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-20 20:15:00

2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Comment voulez-vous vous comprendre, si vous ne parlez pas le même amour ?

Les mots valorisants, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher voici les 5 langages que Claire et Julien vont tester pour sauver leur relation.

Présents douteux, compliments maladroits, et câlins gênants… une pièce hilarante sur les galères d’un duo qui veut bien faire, tout de travers.

Une comédie pleine de quiproquos où chacun reconnaîtra un bout de sa vie de couple !

Informations pratiques

Durée 1h15

Comédie humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

