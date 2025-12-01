Les langages de l’amour Comédie La Comédie du Finistère Brest
Les langages de l’amour Comédie
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-20 20:15:00
2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23
Comment voulez-vous vous comprendre, si vous ne parlez pas le même amour ?
Les mots valorisants, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher voici les 5 langages que Claire et Julien vont tester pour sauver leur relation.
Présents douteux, compliments maladroits, et câlins gênants… une pièce hilarante sur les galères d’un duo qui veut bien faire, tout de travers.
Une comédie pleine de quiproquos où chacun reconnaîtra un bout de sa vie de couple !
Informations pratiques
Durée 1h15
Comédie humour
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
