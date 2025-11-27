LES LANGAGES DE L’AMOUR – LES LANGAGES DE L AMOUR – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

LES LANGAGES DE L’AMOUR – LES LANGAGES DE L AMOUR Début : 2026-05-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Comment voulez-vous vous comprendre, si vous ne parlez pas le même amour ? Les mots valorisants, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher : voici les 5 langages que Claire et Julien vont tester pour sauver leur relation.Présents douteux, compliments maladroits, et câlins gênants… une pièce hilarante sur les galères d’un duo qui veut bien faire, tout de travers.Une comédie pleine de quiproquos où chacun reconnaîtra un bout de sa vie de couple !

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38