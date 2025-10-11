Les langues qui s’échappent | Grammaire étrangère, par Grand Magasin Villers-Cotterêts

Les langues qui s’échappent | Grammaire étrangère, par Grand Magasin

Dans le cadre de la journée thématique sur les langues qui s’échappent , assistez à ces drôles de conférences proposées par un groupe d’artistes pas comme les autres.

Et si nous prenions du recul par rapport à notre propre langue pour mieux en identifier ses incohérences et ses drôleries ? C’est exactement le but recherché par le collectif Grand Magasin à travers Grammaire étrangère. Cette vaste entreprise est un chantier sans fin, entrepris par ces artistes qui tentent d’y examiner leur langue maternelle (le français) comme s’il s’agissait d’une langue étrangère.

Pourquoi dit-on après-demain alors que après-hier ne se dit pas ? Quelle différence entre lorsque et quand ? Pourquoi ne dit-on pas le moment lorsque ou le moment quand et que seul le moment où a le droit de rouler des mécaniques ?

Voilà (une partie) des questions que posent avec espièglerie les artistes de Grand Magasin au cours de 4 courtes leçons impromptues et loufoques sur le français qu’ils décortiquent sans relâche, s’étonnant toujours de rencontrer ce que nous connaissons depuis longtemps.

Avec Pascale MURTIN, Antoinette OHANNESSIAN, Marie-Pierre BRÉBANT et François HIFFLER

4 leçons différentes à 14h, 16h30, 17h et 19h .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

As part of the theme day on escaping languages , attend these amusing talks given by a group of artists like no other.

German :

Im Rahmen des Thementags über Sprachen, die entfliehen können Sie an diesen lustigen Vorträgen teilnehmen, die von einer ungewöhnlichen Künstlergruppe gehalten werden.

Italiano :

Nell’ambito della giornata tematica sulla fuga dai linguaggi , partecipate a queste divertenti conferenze tenute da un gruppo di artisti senza eguali.

Espanol :

En el marco de la jornada temática Escapar de las lenguas , participe en estas divertidas charlas impartidas por un grupo de artistas sin igual.

