Les langues qui s’échappent | Grand débat Comment la langue s’échappe ? Villers-Cotterêts

Les langues qui s’échappent | Grand débat Comment la langue s’échappe ? Villers-Cotterêts samedi 11 octobre 2025.

Les langues qui s’échappent | Grand débat Comment la langue s’échappe ?

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 15:30:00

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion de cette journée consacrée aux langues qui s’échappent, la Cité accueille une psychanalyste, une orthophoniste, une chercheuse et une linguiste pour explorer la manière dont le langage et la langue opèrent régulièrement des bifurcations, par l’usage.

À l’occasion de cette journée consacrée aux langues qui s’échappent, la Cité accueille une psychanalyste, une orthophoniste, une chercheuse et une linguiste pour explorer la manière dont le langage et la langue opèrent régulièrement des bifurcations, par l’usage.

Les lapsus, la dyslexie ou encore la pratique de l’écriture automatique chez les surréalistes sont autant de manières, volontaires ou involontaires, qu’a la langue de divaguer, de sortir d’une norme incarnée, entre autres, par la grammaire.

Comment la langue s’échappe ? Par quels mécanismes ? Faut-il la rattraper, la corriger à tout prix ? Quel est le sens de certaines échappées de la langue ? Autant de questions qu’une multitude de points de vue, de la psychanalyse à l’histoire de l’art en passant par les neurosciences, permettra de considérer.

Avec Anne Abeillé (universitaire, professeurs de linguistique et membre du collectif des linguistes atterré(e)s), Raphaëlle Herout (docteure en langues et littératures françaises) et Élisabeth Roudinesco (universitaire, historienne et psychanalyste). Modéré par Lola Tobelem.

Cour du Jeu de Paume

Placement libre et assis

Les participants au grand débat seront équipés de casque audio. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

On this day devoted to languages that escape, La Cité welcomes a psychoanalyst, a speech therapist, a researcher and a linguist to explore the way in which language and tongues regularly bifurcate through use.

German :

Anlässlich dieses Tages, der den Sprachen, die entfliehen, gewidmet ist, empfängt die Cité eine Psychoanalytikerin, eine Logopädin, eine Forscherin und eine Linguistin, um die Art und Weise zu erforschen, wie Sprache und Sprechen durch den Gebrauch regelmäßig Verzweigungen vornehmen.

Italiano :

In questa giornata dedicata alle lingue che sfuggono, la Cité accoglie uno psicoanalista, un logopedista, un ricercatore e un linguista per esplorare il modo in cui il linguaggio e la parola si biforcano regolarmente, attraverso l’uso.

Espanol :

En este día dedicado a las lenguas que se escapan, la Cité recibe a un psicoanalista, un logopeda, un investigador y un lingüista para explorar la forma en que la lengua y el habla se bifurcan regularmente, a través del uso.

L’événement Les langues qui s’échappent | Grand débat Comment la langue s’échappe ? Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-10-03 par Agence Aisne Tourisme