Les Lantonnales J.A.V.A Jeunes Académie Vocale d’Aquitaine – Chapelle Saint Louis de Taussat Lanton, 4 juillet 2025 20:00, Lanton.

Très attendue par les amateurs de musique classique et musique du Monde, cette programmation 2025 va transporter le public à travers les sonorités de contrées lointaines. Laissez-vous imprégner des ambiances acoustiques offertes par cette nouvelle édition et venez tenter l’expérience d’une découverte musicale riche en surprise et en émotion.

Tout public.

Chapelle Saint Louis de Taussat Avenue Guy Célérier

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 00

