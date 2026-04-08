Les lapins Trois-Oreilles Planétarium Rennes
Les lapins Trois-Oreilles Planétarium Rennes mercredi 8 avril 2026.
Les lapins Trois-Oreilles Planétarium Rennes 8 – 12 avril Ille-et-Vilaine
Payant
À l’occasion du Festival national du film d’animation,
voyagez dans l’univers graphique et merveilleux de Michel Ocelot.
Une immersion visuelle et sonore à 360° dans le Planétarium Hub
Ne manquez pas cette expérience collective, familiale et ludique ! Direction le Moyen-Âge, dans un royaume médiéval peuplé de créatures fabuleuses. Suivez l’aventure épique d’un Garçon qui, lors de son voyage, fait la rencontre d’une Princesse prisonnière d’un Régent cruel et avide de pouvoir.
Pour la sauver, le Garçon devra relever de nombreux défis, dont l’infernale épreuve des Lapins Trois-Oreilles ; des lapins multicolores et mélomanes, avec non pas deux, mais trois oreilles qui s’animent au son de la musique.
En partenariat avec le Festival national du film d’animation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T18:30:00.000+02:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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