LES LARMES DE LUCY – Essaion de Paris Paris

LES LARMES DE LUCY Début : 2026-01-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Florencia Avila, mime argentine donne corps, au-delà des mots, aux archétypes féminins de l’Histoire de humanité avec humour, intelligence et poésie.Spectacle de Mime, Spectacle visuel, sans paroles, TOUT PUBLIC à partir de 10 ans- Accessible au public sourd et malentendant.L’artiste incarne 30 personnages féminins, de Lucy, la femme préhistorique à la femme post MeToo, en passant par Marie-Antoinette, Marilyn Monroe, la révolution sexuelle ou la working girl des années 80, des milliers d’années d’histoire par le rire et l’émotion.Dans le cadre de la 6? Biennale des Arts du Mime et du Geste.Durée: 50 minutesAuteure, mise en scène et distribution: Florencia AvilaPresse: Florencia Avila nous propose un parcours de femmes à travers l’Histoire : de Lucy à la femme moderne, la femme dans tous ses états ! Une générosité gestuelle et un sourire à toute épreuve. ThéâtreActu Portraits de femmes de la jeune fille innocente à la vieille sage, en passant par l’amante, la mère, la sainte, la combattante, la guérisseuse et la femme moderne. L’histoire de la gente féminine est une lutte incessante, souvent brutale, des violences physiques et verbales, diktat de la société. Toute La Culture

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75