Les larmes des fantômes sont-elles salées ? Conte japonais Théâtre Mandapa Paris Vendredi 30 janvier, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

La rencontre percutante des tambours du Japon et de ses histoires de fantômes ! Crystel Zrnjevic – musicienne Sarah Dhaine – musicienne Stéphane Ferrandez – conteur

C’est un fait, les fantômes hantent les nuits du Japon. Là-bas, on sait bien que les tourments humains ne s’arrêtent pas à la mort.

Méfiez-vous des pleurs jamais asséchés et des chagrins immenses à jamais en quête de consolation. Ils seront peut-être bientôt les vôtres.

Deux histoires issues des écrits de Lafcadio Hearn et du folklore traditionnel japonais, racontées au rythme des tambours de Omamori Taiko et performées par Stéphane Ferrandez.

Un spectacle écrit, adapté et mis en scène par Sandrine Garbuglia.

Sandrine Garbuglia est autrice et metteure en scène, lauréate 2009 de la Villa Kujoyama. Elle adapte depuis les textes du répertoire du rakugo en français. Son premier recueil Histoires tombées d’un éventail est paru en 2019 aux Éditions l’Harmattan (coup de cœur CNLJ 2021). Ses spectacles ont été joués en Europe, au Japon et au Canada.

Stéphane Ferrandez est conteur et performeur de rakugo, lauréat 2009 de la Villa Kujoyama. Il est le premier artiste français à avoir été initié à l’art du rakugo par les maîtres de la parole d’Osaka. Ethnologue de formation, il collecte et raconte les histoires du monde entier avec une prédilection pour l’Afrique, l’Asie et le Brésil.

Crystel Zrnjevic, Venant du monde des arts martiaux, découvre le wadaiko lors d’un voyage au Japon en 2009 : un véritable coup de foudre ! Sa passion l’a conduite à se perfectionner dans le style Oedo Sukeroku créé par maître Kobayashi à Tokyo et transmis en France par Mariko Kubota Sallandre, et à travailler aussi bien sur nagado, sur shime que sur O daiko.

Sarah Dhaine pratique la danse classique depuis son enfance et l’enseigne depuis 2014. Elle se forme également au mime en entrant à l’École Internationale de Mime Corporel Dramatique en 2008. En 2012, elle intègre le groupe de percussions japonaises Paris Taiko Ensemble avec lequel elle apprend l’art du wadaiko (style Oedo Sukeroku) et participe à divers évènements.

Toutes deux fondent en 2021 Omamori Taiko afin de mettre en avant la beauté, la puissance, l’énergie et la poésie du wadaiko !

Cie Balabolka & Omamori Taiko

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-larmes-des-fantomes-sont-elles-salees 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



