Les laurons, entre terre et mer Route de Ponteau Martigues

Les laurons, entre terre et mer

Mercredi 25 mars 2026 à partir de 18h.

Samedi 28 mars 2026 de 10h à 16h.

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 14h.

Mercredi 8 avril 2026 de 9h30 à 12h. Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28 2026-04-01 2026-04-08

La ville de Martigues propose plusieurs rendez-vous destinés au grand public autour des découvertes archéologiques des Laurons à Martigues.

Le chantier-école d’archéologie sous-marine MoMarch revient dans l’anse des Laurons, pour poursuivre l’étude de l’épave Laurons 11 , du 23 mars au 4 avril.



– Mercredi 25 mars à 18h à la Galerie de l’Histoire.

L’ÉPAVE LAURONS 11: UN PETIT BÂTIMENT DE TRADITION RÉGIONALE ?

Une présentation d’Éric Rieth (CNRS, Musée national de la Marine) et Marine Sadania, (DRASSM) à destination des chercheurs du séminaire Archéologie nautique, ouverte au grand public.



– Samedi 28 mars de 10h à 16h à la Plage des Laurons.

BIOBLITZ DES LAURONS.

Dans le cadre de l’ABC populaire, le service Biodiversité vous propose un Bioblitz, inventaire naturaliste citoyen, dans les vallons aux alentours des Laurons.

Inscription au 04 42 44 12 78;



– Mercredi 8 avril de 9h30 à 12h.

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES LAURONS.

Rendez-vous au parking route de Ponteau, près de la centrale EDF.

Les Laurons, ce n’est pas qu’une plage avec une usine. C’est un paysage préservé, riche d’une flore et d’une faune remarquables. C’est aussi un concentré d’histoire, entre Antiquité et Seconde Guerre mondiale.

Inscription au 04 42 49 03 30. .

Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city of Martigues offers several events for the general public focusing on the archaeological discoveries of the Laurons in Martigues.

L’événement Les laurons, entre terre et mer Martigues a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Martigues