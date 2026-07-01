Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle Bassignac-le-Haut
vendredi 31 juillet 2026 · Bassignac-le-Haut
Informations pratiques
Bassignac-le-Haut
Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle
Bassignac-le-Haut Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Violoncelle Anna Mikulska, Piano Philippe Argenty
Proposé par Festiv’Arts en Xaintrie .
Bassignac-le-Haut 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 25 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle
L’événement Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle Bassignac-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-21 par Corrèze Tourisme