Informations pratiques

Bassignac-le-Haut

Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle

Bassignac-le-Haut Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Violoncelle Anna Mikulska, Piano Philippe Argenty

Proposé par Festiv’Arts en Xaintrie .

Bassignac-le-Haut 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 25 52

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English : Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle

L’événement Les Lauzes Bleues Duo Fortecello , tour du monde en piano et violoncelle Bassignac-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-21 par Corrèze Tourisme