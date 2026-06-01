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Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage

Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage

Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Eglise hautefage

Ville : 19400 Hautefage

Département : Corrèze

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

Hautefage

Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee

Eglise hautefage Hautefage Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert spectaculaire à quatre mains, dans le cadre de Festiv’Arts en Xaintrie   .

Eglise hautefage Hautefage 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 25 52 

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English : Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee

L’événement Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme