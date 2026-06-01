Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage
Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage vendredi 19 juin 2026.
Hautefage
Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee
Eglise hautefage Hautefage Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert spectaculaire à quatre mains, dans le cadre de Festiv’Arts en Xaintrie .
Eglise hautefage Hautefage 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 25 52
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English : Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee
L’événement Les Lauzes Bleues Duo Morgan Van Nee Hautefage a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme