Les lavandières de la nuit – Marthe Vassallo Choeur de chambre Mélisme(s) Saumur

Informations pratiques

Saumur

Les lavandières de la nuit – Marthe Vassallo Choeur de chambre Mélisme(s)

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:45:00

Date(s) :

2026-10-15

Les lavandières de la nuit est un concert conté qui retrace une vieille légende bretonne. Porté par le Choeur Mélisme(s) et la conteuse Marthe Vassallo, le spectacle propose un moment unique où les histoires sont chantées et racontées.

En ouverture du festival Rendez-vous Contes ! Ce sont revenantes, sorcières, déesses guerrières ou créatures de l’au-delà qui vont se réincarner dans les voix de Marthe Vassallo et des cinq chanteurs du Choeur de chambre Mélisme(s). Une troublante plongée dans les ténèbres où apparaissent, en Bretagne, les fantomatiques lavandières de la nuit connues notamment grâce à La Légende de la mort d’Anatole Le Braz, dont s’inspire la conteuse et chanteuse Marthe Vassallo dans les textes qu’elle a choisis pour nous.

Gildas Pungier, le chef du Choeur de chambre Mélisme(s), a déniché, en outre, des apparitions tout aussi inspirées dans des opéras ou des mélodies de l’époque romantique et a passé commande à la compositrice Frédérique Lory. Une magnifique interprétation en paroles et en musique de la légende bretonne des lavandières de la nuit évoquée notamment par George Sand !

Clarinette et direction : Gildas Pungier

Conteuse et soliste : Marthe Vassallo

Quatuor vocal : Choeur de chambre Mélisme(s)

Accordéon diatonique : Jérôme Pungier

PRECISIONS HORAIRES :

Jeudi 15 octobre 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

*Les lavandières de la nuit* is a concert-story that retells an old Breton legend. Performed by the Mélisme(s) Choir and storyteller Marthe Vassallo, the show offers a unique experience where stories are both sung and told.

L’événement Les lavandières de la nuit – Marthe Vassallo Choeur de chambre Mélisme(s) Saumur a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME