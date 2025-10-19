Les Lavandières de la nuit MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Les Lavandières de la nuit MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Dimanche 19 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Billets à l’unité tarif plein : 18 €

Billets à l’unité tarif réduit étudiants·es, demandeurs·euses d’emploi, moins de 18 ans : 15 €

Billets à l’unité tarif réduit enfants (moins de 12 ans) : 13 €

Chœur de chambre Mélisme(s) Direction Gildas Pungier Avec Marthe Vassallo

Revenantes, sorcières, déesses guerrières ou créatures de l’au-delà… La légende des lavandières de la nuit, figures fantomatiques et mystérieuses, traverse l’Europe depuis le haut Moyen-Âge.

D’une tradition locale à l’autre, elles battent leur linge pour annoncer la mort ou faire partager leur sort au passant infortuné ; malheur à l’inconscient qui les dérange ou à la ménagère qui accepte leur aide !

En Bretagne, elles sont connues notamment grâce à La Légende de la Mort d’Anatole Le Braz, monumentale enquête ethnographique autour de la mort, où elles rejoignent des figures marquantes comme celle de l’Ankoù et tout un corpus d’usages et de témoignages.

Ce sont ces histoires envoûtantes, qui font frissonner mais qu’on ne peut s’empêcher de vouloir connaître, que Marthe Vassallo et Gildas Pungier, entourés d’un quatuor vocal du choeur de chambre Mélisme(s) et d’un accordéon diatonique, mettent en musique et en texte. Concert conté, « Les lavandières de la nuit » convoque des airs qui chantent le monde de l’étrange et les secrets des lavoirs : dans les musiques dites traditionnelles, chez les compositeurs français et européens, avec des chansons d’un autre temps ou des créations contemporaines…

Une plongée troublante et délicieuse dans les ténèbres où s’ouvrent les portes entre les mondes.

DISTRIBUTION

Gildas Pungier : Clarinette et direction

Marthe Vassallo : Conteuse et soliste

Choeur Mélisme(s) : Quatuor

Jérôme Pungier : Accordéon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T19:00:00.000+02:00

https://mjcpace.com/agenda/les-lavandieres-de-la-nuit/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine