Les lavandières de la nuit Trégrom

Les lavandières de la nuit Trégrom samedi 11 octobre 2025.

Les lavandières de la nuit

Salle des fêtes Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Par le Théâtre de Pan.

Dangereuses revenantes, femmes damnées, dames blanches… Les Lavandières de la Nuit hantent nos légendes locales. Mais qui sont-elles ? Et, de nos jours, est-il possible d’entendre dans la nuit le choc sur de leurs battoirs au bord des lavoirs ? Entre enquête et mystère dans la campagne bretonne, la détective privée Jeannig Ar Buzug va avoir fort à faire. Un conte théâtral et musical gentiment terrifiant pour petits et grands.

Participation libre. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 12 98 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les lavandières de la nuit Trégrom a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose