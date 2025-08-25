Les Lébérous Jeu d’Ambiance/ Visite Ludique Limoges Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-08-25 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-30

Gare aux Lébérous ! Alors que le soleil se couche sur Limoges, les Lébérous rôdent près des souterrains. Ils dévoreront leurs prochaines victimes à moins que vous ne parveniez à les débusquer. Descendez dans les souterrains de la Règle pour une partie de Loups-Garous de Thiercelieux.

Activité non accessible aux handicaps moteurs.

– Visite-jeux de 1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation

– Non accessible PMR

À partir de 13 ans. .

+33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

