« Les Lèches d’antan », exposition de photos et cartes postales, Chapelle de Tresséroux, Les Lèches

Informations pratiques

« Les Lèches d’antan », exposition de photos et cartes postales 19 et 20 septembre Chapelle de Tresséroux Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photographies et de cartes postales anciennes

Au sein de la chapelle, découvrez une exposition de photographies et de cartes postales anciennes consacrées au village des Lèches et à ses alentours.

Un quiz, destiné notamment aux enfants, permettra d’explorer ces images de manière ludique et de mieux connaître l’histoire locale.

Chapelle de Tresséroux Chapelle de Tresséroux, 24400 Les Lèches Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 07 57 54 60 19

Exposition au sein de la chapelle de photos et cartes postales anciennes relatives aux village des Lèches et villages alentours, avec organisation d’un quizz à destination notamment des enfants.

©