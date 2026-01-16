Les lectures d’Amandine Calmont
Les lectures d’Amandine Calmont samedi 21 février 2026.
Les lectures d’Amandine
Ceignac Calmont Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Chaque premier samedi de vacances scolaires, Amandine propose aux tout-petits un temps de lectures et de découverte d’albums jeunesse dans une ambiance cocooning.
.
Ceignac Calmont 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 79 14 mediacalmont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every first Saturday of the school vacations, Amandine offers toddlers a time to read and discover children?s books in a cocooning atmosphere.
L’événement Les lectures d’Amandine Calmont a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)