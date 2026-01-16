Les lectures d’Amandine Calmont

Les lectures d’Amandine

Ceignac Calmont Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Chaque premier samedi de vacances scolaires, Amandine propose aux tout-petits un temps de lectures et de découverte d’albums jeunesse dans une ambiance cocooning.

Ceignac Calmont 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 79 14 mediacalmont@gmail.com

English :

Every first Saturday of the school vacations, Amandine offers toddlers a time to read and discover children?s books in a cocooning atmosphere.

